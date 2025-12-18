Нічний удар по Ростову та Батайську: пошкоджено танкер в порту, є жертви

У Ростові-на-Дону та Батайську в ніч проти 18 грудня пролунали вибухи. У ростовському порту пошкоджено нафтовий танкер, за попередніми даними, серед членів екіпажу є жертви. У Батайську медична допомога знадобилася чотирьом місцевим жителям, заявив губернатор області Юрій Слюсар.



За попередньою інформацією, танкер атакували ракети.



За словами очевидців, у Ростові було чути щонайменше п'ять протяжних та глухих вибухів у північній та центральній частинах міста. У Батайську після вибухів почалася пожежа в приватному секторі: спалахнули два будинки. Губернатор стверджує, що постраждали 4 особи, їх доправили до лікарні.

Також повідомляється про атаку на багатоповерхівку, що будується в Ростові-на-Дону.

Розливу нафтопродуктів немає, але танкер продовжує горіти.

Раніше Сили оборони України завдали серії ударів по об'єктах супротивника в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. У ніч на 12 грудня російське місто Ярославль зазнало атаки безпілотників. Удар припав на один із найбільших нафтопереробних заводів регіону — НПЗ ПАТ «Славнефть-ЯНОС», розташований більш ніж за 700 км від державного кордону з Україною.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй