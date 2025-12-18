Віткофф відправив Трампу червону ікру з Росії

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф передав американському президенту Дональду Трампу ящик червоної ікри російського виробництва. Продукт було доставлено з Хабаровського краю, про що повідомили у пресслужбі регіонального міністерства промисловості та торгівлі у своєму Telegram-каналі.



Як уточнюється, ікру виготовили на рибокомбінаті у селищі Чниррах. Вїткофф вперше спробував її під час обіду в московському ресторані «Савва» — незадовго до поїздки на переговори із президентом Росії. У повідомленні наголошується, що смак частування справив на спецпосланця настільки сильне враження, що йому вирішили подарувати цілий ящик делікатесу.



«Ікру, яка так сподобалася гостю, було вирішено подати як презент», — зазначають у відомстві. Пізніше Віткофф доставив цей подарунок президенту США, додали у пресслужбі. Сам Стівен Віткофф ситуацію публічно не коментував.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»