Російська армія просунулася у Покровську та Дніпропетровській області – DeepState

Просування росіян у Покровську. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися у місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Загарбники також просунулися поблизу сіл Рівне та Званівка на Донеччині.



Крім того, російська армія просунулася біля села Дачне у Дніпропетровській області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 38 штурмів, зокрема в районах Покровська та Дачного, на Слов'янському – окупанти атакували п'ять разів, у тому числі поблизу Званівки.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська взяли під контроль 90% міста Куп'янськ на Харківщині та відбили території на захід від міста Покровськ на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко