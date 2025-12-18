Окупанти «дарують» будинки українців сім’ям російських ядерників

ЗАЕС

Окупаційна адміністрація на тимчасово захопленій території Запорізької області передає приватні будинки українців сім’ям російських працівників атомної галузі, яких завозять для роботи на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє рух спротиву «Жовта Стрічка».



За даними активістів, житло поблизу Енергодара оформлюють як «подарунки» для сімей російських ядерників. Формальним приводом для таких рішень окупанти називають новорічні свята.



Для заселення використовують будинки, які окупаційна влада визнала «безхазяйними». Йдеться про житло українців, які загинули під час окупації, були депортовані або змушені покинути свої домівки, рятуючись від репресій та бойових дій.



У русі спротиву наголошують, що така практика має системний характер і спрямована на зміну демографічного складу регіону.







Раніше Путін підписав указ, яким фактично «узаконив» вилучення житла громадян України на тимчасово окупованих територіях до 2030 року.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»