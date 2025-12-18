ППО України збила та подавила 63 ворожих БПЛА

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
18 грудня 2025, 10:19

У ніч на 18 грудня, починаючи з 18.00 17 грудня, Росія здійснила масовану атаку безпілотниками по території України. Противник застосував 82 ударні БпЛА, у тому числі дрони типів Shahed, «Гербера» та апарати інших моделей. Близько 50 із них складали саме «шахеди».

Запуски безпілотників здійснювалися з напрямів Міллерова, Курська, Орел і Приморсько-Ахтарськ на території РФ. Повітряний напад відбивали всі складові протиповітряної оборони: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними на 08:30, українській ППО вдалося збити або придушити 63 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центральних регіонах країни. У той же час зафіксовано влучення 19 ударних БПЛА на 12 локаціях.

Ще на восьми локаціях відзначено падіння уламків збитих дронів. У Повітряних силах наголошують, що атака не завершена: у повітряному просторі України все ще є кілька ворожих безпілотників.

Нагадаємо, Росія вночі «шахедами» масовано атакувала Черкаси: частину міста було знеструмлено, поранено шістьох людей.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

