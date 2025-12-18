Піхоту РФ знищили в інженерній пастці

У мережі з’явилося відео знищення російської піхоти, яка заплуталася в інженерних загородженнях і була уражена дронами-бомбардувальниками. Кадри оприлюднила 63-тя окрема механізована бригада.
У бригаді зазначають, що за чисельної переваги противника вирішальну роль відіграє грамотне планування та ефективні інженерні рішення. На відео показано приклад саме такої тактики — російські військові потрапили до заздалегідь підготовленої пастки.
Інженери 63-ї ОМБр облаштували систему невибухових загороджень, до якої увійшли «єгоза», «плутанка» та повалені дерева. Такі перешкоди повністю обмежили пересування піхоти противника.
При цьому «мишоловку» було створено свідомо: українські захисники залишили контрольований прохід у їжакових загородженнях, навмисно спрямовуючи окупантів саме в цю зону.
Там вони стали легкою ціллю для операторів батальйону безпілотних систем, які завдали точкових ударів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях