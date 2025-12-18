Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Піхоту РФ знищили в інженерній пастці
18 грудня 2025, 11:11

Піхоту РФ знищили в інженерній пастці

Піхота РФ потрапила в інженерну пастку Піхота РФ потрапила в інженерну пастку

У мережі з’явилося відео знищення російської піхоти, яка заплуталася в інженерних загородженнях і була уражена дронами-бомбардувальниками. Кадри оприлюднила 63-тя окрема механізована бригада.

У бригаді зазначають, що за чисельної переваги противника вирішальну роль відіграє грамотне планування та ефективні інженерні рішення. На відео показано приклад саме такої тактики — російські військові потрапили до заздалегідь підготовленої пастки.

Інженери 63-ї ОМБр облаштували систему невибухових загороджень, до якої увійшли «єгоза», «плутанка» та повалені дерева. Такі перешкоди повністю обмежили пересування піхоти противника.

При цьому «мишоловку» було створено свідомо: українські захисники залишили контрольований прохід у їжакових загородженнях, навмисно спрямовуючи окупантів саме в цю зону. 



Там вони стали легкою ціллю для операторів батальйону безпілотних систем, які завдали точкових ударів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

