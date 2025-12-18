1 804 удари за добу: Донеччина під масованим російським вогнем

Наслідки атак на Донецьку область. Фото: Нацполіція України

За добу поліція на Донеччині задокументувала чергові воєнні злочини з боку Росії. Протягом 17 грудня по лінії фронту та житлових кварталах було завдано 1804 удари.



Під обстрілами опинилися чотири населені пункти: Дружківка, Костянтинівка, а також села Благодать та Щурове. Внаслідок атак загинули троє людей, ще четверо мирних жителів отримали поранення. Загалом пошкоджено 17 цивільних об'єктів, серед них два житлові будинки.



Найважчі наслідки зафіксовані у Дружківці: містом противник випустив 15 ударних дронів. В результаті загинули двоє людей, четверо — поранені. Зруйновано два багатоквартирні будинки, адміністративну будівлю, будинок молитви, а також 10 цивільних автомобілів.



У Костянтинівці російські військові атакували FPV-дроном автомобіль, у якому перебував мирний житель. Внаслідок удару людина загинула на місці.

Наслідки атак на Донецьку область. Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, у ДСНС розповіли про стан рятувальників, поранених внаслідок російської атаки у Дружківці.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»