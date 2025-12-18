Група «МВС ДНР» підірвалася в окупованому Кураховому: є загибла та поранені

Окуповане Курахове. Фото: карта Google

В окупованому місті Курахове Донецької області під час виконання «службових обов'язків» внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі загинула «співробітниця» так званого «Управління з питань міграції МВС по ДНР». Про це стало відомо із заяви голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна.



Постраждали ще три «співробітники» псевдовідомства – жінка 1983 року народження у важкому стані, чоловіки 1986 та 2002 років народження у стані середньої важкості.



У «МВС по ДНР» сказали, що група підірвалася 17 грудня.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко