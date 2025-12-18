Українські війська просунулися під Покровськом та у центрі Куп'янська – ISW

Ситуація у районі Покровська. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 17 грудня, свідчать про те, що українські війська просунулися на північний захід села Рівне.



Також Сили оборони України нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 грудня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у центрі міста Куп'янськ.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українська армія відбила 38 штурмів, на Куп'янському – три.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська взяли під контроль 90% міста Куп'янськ на Харківщині та відбили території на захід від міста Покровськ на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко