Російські прикордонники незаконно перетнули кордон Естонії

Прикордонники РФ порушили кордон Естонії.

Естонія підтвердила, що вранці середи троє російських прикордонників незаконно перетнули державний кордон на річці Нарва поблизу населеного пункту Васкнарва. Про це повідомляє видання Bloomberg.



За даними естонської сторони, вони перебували на території країни близько 20 хвилин, після чого повернулися назад. Жодного попереднього повідомлення про перетин кордону не надходило, що є порушенням чинної двосторонньої прикордонної угоди.



Місце перетину кордону Естонії прикордонниками РФ.

Інцидент викликав занепокоєння у Таллінні щодо можливих намірів Москви. Як повідомили в прикордонному агентстві Естонії, у четвер відбудеться зустріч представників естонської та російської сторін для обговорення ситуації. Крім того, Естонія має намір викликати до МЗС у Таллінні високопоставленого дипломатичного представника Росії.



Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив в ефірі телеканалу ETV, що наразі зарано робити висновки, чи був інцидент випадковим, чи йдеться про навмисну провокацію. За його словами, незаконний перетин кордону було зафіксовано на відео, а в районі події посилили прикордонне патрулювання.

NEW: Estònia затверджує три російські border guards ilegally crossed in Estonian territory on Narva river near Vasknarva on Wednesday morning. Вони залишаються протягом 20 хвилин після повернення. No prior notification був given, violating a long-standing border agreement. pic.twitter.com/ipnLo4Xckx — GeoInsider (@InsiderGeo) December 18, 2025

Естонія є членом Європейського Союзу та НАТО і входить до східного флангу Північноатлантичного альянсу. Як і інші країни НАТО, держава суттєво збільшила витрати на оборону після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія активізує приховану кампанію проти Альянсу і впродовж найближчих п’яти років може наважитися на атаку проти однієї з країн-членів НАТО.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»