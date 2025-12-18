Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російські прикордонники незаконно перетнули кордон Естонії
18 грудня 2025, 12:12

Російські прикордонники незаконно перетнули кордон Естонії

Прикордонники РФ порушили кордон Естонії. Прикордонники РФ порушили кордон Естонії.

Естонія підтвердила, що вранці середи троє російських прикордонників незаконно перетнули державний кордон на річці Нарва поблизу населеного пункту Васкнарва. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За даними естонської сторони, вони перебували на території країни близько 20 хвилин, після чого повернулися назад. Жодного попереднього повідомлення про перетин кордону не надходило, що є порушенням чинної двосторонньої прикордонної угоди.

Місце перетину кордону Естонії прикордонниками РФ.

Інцидент викликав занепокоєння у Таллінні щодо можливих намірів Москви. Як повідомили в прикордонному агентстві Естонії, у четвер відбудеться зустріч представників естонської та російської сторін для обговорення ситуації. Крім того, Естонія має намір викликати до МЗС у Таллінні високопоставленого дипломатичного представника Росії.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив в ефірі телеканалу ETV, що наразі зарано робити висновки, чи був інцидент випадковим, чи йдеться про навмисну провокацію. За його словами, незаконний перетин кордону було зафіксовано на відео, а в районі події посилили прикордонне патрулювання.

Естонія є членом Європейського Союзу та НАТО і входить до східного флангу Північноатлантичного альянсу. Як і інші країни НАТО, держава суттєво збільшила витрати на оборону після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія активізує приховану кампанію проти Альянсу і впродовж найближчих п’яти років може наважитися на атаку проти однієї з країн-членів НАТО.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

