Патрульні Запоріжжя зняли перші хвилини після удару РФ

Наслідки ударів РФ.

На відео з бодікамер запорізьких патрульних зафіксовані перші хвилини після вчорашнього удару РФ по місту. Запис оприлюднила Національна поліція.

Наслідки ударів РФ.

Поліцейські разом із рятувальниками розбирають завали, звільняють людей із заблокованих квартир та супроводжують постраждалих у безпечні місця для надання медичної допомоги.



Російські війська завдали удару по двох житлових багатоповерхівках у Запоріжжі. Під завалами можуть залишатися люди, рятувальні роботи тривають.







29 людям знадобилася допомога лікарів. Серед них п’ятеро дітей — дівчатка двох, дев’яти та одинадцяти років та хлопчики п’яти та тринадцяти років. Троє людей у важкому стані. Стан 14 поранених лікарі оцінюють, як середній.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»