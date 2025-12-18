Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Зв'язок у критичний момент: МВС запустило сервіс екстреної допомоги
18 грудня 2025, 13:09

В Україні став доступним для завантаження офіційний сервіс екстреної допомоги — додаток «112», розроблений МВС України. Ключова особливість сервісу — можливість працювати навіть за відсутності мобільного зв'язку.

Як пояснюють у МВС, у критичній ситуації користувач зв'язується з оператором через додаток, після чого спеціаліст служби «112» самостійно оцінює обстановку та спрямовує необхідні служби: рятувальників, поліцію, медиків та за необхідності газову службу.

Перед початком використання необхідно пройти обов'язкову авторизацію без цього сервіс не активується. Програма особливо корисна в умовах, коли звичайний зв'язок недоступний: у підвалах та укриттях, де є Wi-Fi, але відсутній мобільний сигнал; у районах зі слабким чи нестабільним покриттям; під час аварій та перебоїв у роботі стільникових мереж.

У МВС також повідомили про плани щодо розширення функціоналу «112». Серед найближчих оновлень — можливість виклику допомоги з використанням мови жесту, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів.

Сервіс «112» задуманий як універсальний канал екстреної допомоги, який працює в будь-яких умовах навіть тоді, коли інші способи зв'язку недоступні. У відомстві наголошують, що всі персональні дані користувачів надійно захищені: програма відповідає державним стандартам кібербезпеки, а інформація використовується виключно для обробки екстрених викликів.

Нагадаємо, патрульні Запоріжжя зняли перші хвилини після удару РФ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

