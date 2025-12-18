Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
З початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила 68 «кротів» у ЗСУ
18 грудня 2025, 14:51

З початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила 68 «кротів» у ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України від початку повномасштабної війни виявила 68 агентів спецслужб РФ у лавах Сил оборони. Лише 2025 року затримано 19 російських «кротів»: десять уже отримали реальні терміни.

Серед засуджених — майор однієї з бригад Повітряних сил ЗСУ на Львівщині, котрий коригував удари по авіаційній інфраструктурі, а також командир підрозділу ССО, який передавав плани диверсійних рейдів військовій розвідці РФ.

Такий самий термін отримав командир самохідного артдивізіону ЗСУ за спробу злити секретні плани на Харківському напрямку. Окремо засуджено агента 317-го розвідцентру ГРУ, який маскувався під капелана.

З початку року СБУ нейтралізувала чотири агентурні мережі РФ в Одеській, Запорізькій, Херсонській та Львівській областях. В Одесі одночасно затримали резидента і трьох учасників мережі, які збирали дані про ППО, розвідпідрозділи та логістику Сил оборони.

За матеріалами СБУ у 2025 році по 15 років отримали 77 зрадників (з 2022-го — 188), які вступили до лав окупантів. Контррозвідка також запобігла розкраданню оборонних коштів на 33,9 млрд грн (з 2022-го — 51 млрд грн): у Києві затримано ексчиновника Міноборони та спільників за спробу привласнити 90 млн грн на закупівлі бракованих ПТРК. Заблоковано понад 270 спроб незаконного вивезення зброї із фронту.

За останні місяці контррозвідники уразили ще 137 одиниць важкого озброєння противника — від комплексів ППО, артилерії та бронетехніки до РЛС, РЕБ, БпЛА, автотранспорту, складів боєприпасів та ПММ. Професійне свято військові контррозвідники відзначають «феєрверками» на ворожих позиціях.

Нагадаємо, Служба безпеки України знищила на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму російську техніку на сотні мільйонів доларів.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

