ЗСУ уразили склад безпілотників та зосередження живої сили російської армії в окупованих Макіївці та Донецьку

Окуповані Донецьк та Макіївка. Фото: карта Google

Вночі 18 грудня підрозділи Сил оборони України уразили склад зберігання російських БПЛА в окупованій Макіївці. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Українські війська також уразили зосередження живої сили 114-ї мотострілецької бригади ЗС РФ у захопленому Донецьку. Втрати росіян уточнюються.



Крім того, ЗСУ вдарили по складу пально-мастильних матеріалів підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ поблизу окупованого міста Приморськ Запорізької області. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Нагадаємо, що 14 грудня українська армія вдарила по колоні ЗРК С-400 у Бєлгородській області РФ, знищені ракети та пускові установки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко