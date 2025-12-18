Армія РФ скинула авіабомбу на Костянтинівку, є пошкодження

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

У четвер, 18 грудня, Костянтинівська громада знову опинилася під авіаційним ударом із боку російських окупаційних військ. Внаслідок атаки є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Окупанти завдали удару по Костянтинівці із застосуванням авіабомби ФАБ-250. Загиблих та поранених немає. На лінію екстрених служб 101, 102 та 103 звернень від мешканців не надходило. Також, за інформацією медичних установ міст Дружківки та Краматорська, постраждалі з місця влучення на госпіталізацію не надходили», — зазначив він.



За словами Горбунова, ударною хвилею та уламками пошкоджено два об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, зафіксовано ушкодження фасадів двох приватних житлових будинків.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»