Армія РФ скинула авіабомбу на Костянтинівку, є пошкодження
18 грудня 2025, 15:16

Армія РФ скинула авіабомбу на Костянтинівку, є пошкодження

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

У четвер, 18 грудня, Костянтинівська громада знову опинилася під авіаційним ударом із боку російських окупаційних військ. Внаслідок атаки є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Окупанти завдали удару по Костянтинівці із застосуванням авіабомби ФАБ-250. Загиблих та поранених немає. На лінію екстрених служб 101, 102 та 103 звернень від мешканців не надходило. Також, за інформацією медичних установ міст Дружківки та Краматорська, постраждалі з місця влучення на госпіталізацію не надходили», — зазначив він.

За словами Горбунова, ударною хвилею та уламками пошкоджено два об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, зафіксовано ушкодження фасадів двох приватних житлових будинків.

Раніше ми писали, що 17 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку у місті Дружківка.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

@novosti.dn.ua

