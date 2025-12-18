Удар по танкеру в Ростові: пошкоджений корпус, у кораблі утворилися пробоїни

Танкер «Валерій Горчаков». Фото: MarineTraffic

Вночі 18 грудня під атаку потрапив танкер «Валерій Горчаков» у порту міста Ростов-на-Дону РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.



Корабель знаходився біля термінала з перевалки нафтопродуктів.



На танкері пошкоджені ходова рубка і корпус, у машинному та румпельному відділеннях утворилися пробоїни. Виникла пожежа.



Внаслідок атаки загинули два члени екіпажу, ще три – отримали поранення.

Нагадаємо, що атаку на танкер підтвердили влада міста та області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко