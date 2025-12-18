РФ змінила маршрути «тіньового флоту» після атак морських дронів

Новий маршрут морських суден РФ.

Після серії атак українських морських безпілотників на російський «тіньовий флот» частина суден РФ почала змінювати маршрути руху, намагаючись максимально обходити небезпечні ділянки Чорного моря. Про це повідомляє аналітичний ресурс «Око Гора ✙».



Для прикладу, аналітики оприлюднили мапу з траєкторіями руху російських суден у різні роки. Вона демонструє, як маршрути поступово зміщувалися від початкового курсу 2022 року, який проходив майже центральною частиною Чорного моря.



З посиленням загрози ударів морських дронів Сил оборони України російські танкери почали триматися ближче до узбережжя — спочатку до берегів РФ, а згодом і Туреччини, уникаючи відкритих морських просторів.



Згідно з опублікованими даними:

⏺ маршрут 2022 року проходив через центральну частину Чорного моря;

⏺ у 2024 році судна почали суттєво відхилятися від попереднього курсу;

⏺ у 2025 році рух максимально наближений до прибережних зон.

Змінений маршрут суден РФ.

Аналітики зазначають, що така зміна маршрутів свідчить про зростання ефективності ударів України по морській логістиці окупантів та зростаючі ризики для російського «тіньового флоту».

Раніше в ростовському порту було пошкоджено черговий нафтовий танкер росіян, за попередніми даними, серед членів екіпажу є жертви. Крім того, ЄС запровадив санкції проти 41 судна російського «тіньового флоту».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»