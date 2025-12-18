Контроль над Донбасом, ЗАЕС та гроші: Зеленський окреслив розбіжності зі США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у рамках роботи над проєктом угоди про припинення війни РФ проти України залишаються невирішеними кілька ключових питань у діалозі зі Сполученими Штатами Америки. Йдеться про контроль над територіями Донбасу, ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі, її майбутнє функціонування, а також про фінансування, зокрема через механізм репараційної позики.



Про це глава держави заявив на пресконференції у Брюсселі у четвер, 18 грудня, де відбувається засідання Європейської ради. За його словами, щодо низки сенситивних тем позиції сторін поки що розходяться.



«Щодо сенситивних питань, про які ми говорили зі Сполученими Штатами Америки: так, Донбас — питання, яке не вирішене, у нас різні погляди. Атомна станція, яка окупована Російською Федерацією, не працює, зруйнована, але має працювати, давати електрику — наша станція, наші права — питання не вирішено. Питання грошей», — сказав Зеленський.



Президент наголосив, що окремо звернув увагу європейських лідерів на необхідності розв'язання питання репараційних позик. За його словами, це важливо не лише для фінансової підтримки України у першому кварталі наступного року, а й з погляду довгострокових ризиків.



«Я свій погляд сьогодні повністю озвучив колегам-лідерам: я вважаю, що репараційні позики — воно має бути вирішене, це питання, бо це питання не лише фінансової підтримки України у першому кварталі наступного року, це питання іншого характеру. Дуже не хочемо, щоб цей інструмент згодом залишився в руках росіян. Ми дуже цього не хочемо, і вважаємо, що вони робитимуть все, щоб це блокувати», — додав він.



Також Зеленський повідомив, що поки що не отримав розгорнутої відповіді від США щодо алгоритму дій у разі повторної агресії Росії проти України. За його словами, питання гарантій безпеки залишається відкритим і потребує конкретизації.



«І є питання, на яке поки що я не можу отримати відповіді. Не можу це не означає, що хтось не хоче, ми просто ще не дійшли до цього. Запитання всіх гарантій безпеки. Коли в тебе не НАТО, а тому, що НАТО, у тебе гарантії безпеки, як НАТО. Хтось каже, може, це ще краще, я не знаю, я не беруся оцінювати. Я беруся оцінювати лише одне — відповідь на запитання, що зроблять США, якщо Росія прийде знову з агресією? Що ці гарантії безпеки зроблять, як це спрацює, як спрацюють партнери все, яким чином? Якою силою вони зупинять Москву? Конкретно», — заявив президент.



Глава Української держави акцентував, що така відповідь має бути зафіксована, навіть якщо вона не буде публічною.



«Мені здається, на це потрібно отримати відповідь. Нехай він буде непублічним, але нехай його буде закріплено в якихось документах», — резюмував Зеленський.

Раніше Україна та Сполучені Штати активізували роботу над трьома ключовими документами майбутньої архітектури післявоєнної безпеки та врегулювання. Один із них — гарантії безпеки, які мають стати основою нового формату відносин України із США та НАТО після негативного досвіду Будапештського меморандуму та багаторазових порушень Росією своїх міжнародних зобов'язань.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй