У ССО показали бій з російськими окупантами у лісі Донецької області

Бій ССО з окупантами у лісі Донеччини. Фото: кадр із відео

Група 8-го полку ССО виконала пошук російських військових у лісі Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ.



За словами військових, там були замасковані позиції, бліндаж, розкидані речі та генератор.



«Це свідчить про те, що ворог використовував цю позицію, але швидко її покинув. Воїни, наблизившись, побачили рух противника й одразу вступили у бій. В результаті один військовослужбовець РФ знищений, а решта – відійшла», – розповіли у ССО.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко