Загинув український екіпаж вертольота Мі-24

Героїчно загинув екіпаж вертольота Мі-24. Фото: 12 окрема бригада армійської авіації

У четвер, 18 грудня, під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24. Про це повідомили у пресслужбі 12-ої окремої бригади армійської авіації.



«Це непоправна втрата для авіації, для країни, для сімей, які чекали на своїх близьких вдома», — йдеться в повідомленні.



Як зазначається, відкрито збір для допомоги чотирьом сім'ям загиблих для їхньої підтримки. Номер картки - 4874100022719192.



Раніше ми писали, що під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000 відбулася відмова авіаційної техніки.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»