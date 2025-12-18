Загинув український екіпаж вертольота Мі-24

У четвер, 18 грудня, під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24. Про це повідомили у пресслужбі 12-ої окремої бригади армійської авіації.
«Це непоправна втрата для авіації, для країни, для сімей, які чекали на своїх близьких вдома», — йдеться в повідомленні.
Як зазначається, відкрито збір для допомоги чотирьом сім'ям загиблих для їхньої підтримки. Номер картки - 4874100022719192.
Раніше ми писали, що під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000 відбулася відмова авіаційної техніки.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях