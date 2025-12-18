МіГ-29 ЗСУ знищив базу операторів БПЛА РФ у Брянській області

Скидання AASM HAMMER по операторах БПЛА в Брянській області.

Український винищувач МіГ-29МУ1 завдав високоточного удару по місцю дислокації російських операторів безпілотників, застосувавши дві керовані авіабомби AASM HAMMER. Відео атаки оприлюднили пілоти Повітряних сил ЗСУ у своєму Telegram-каналі.



За даними військових, оператори ворожих БПЛА розміщувалися в житловій забудові, де практично кожен будинок використовувався як вогнева позиція з підземними укриттями. Таким чином противник облаштовує військові об’єкти на власній території, маскуючи їх під цивільні споруди.



Згідно з архівом відеоматеріалів російсько-української війни WarArchive, цього разу удар було завдано по позиціях ЗС РФ у селищі Уборки Брянської області.

Селище Уборки Брянської області, де розташовувалися оператори російських БПЛА.

Населений пункт розташований приблизно за 600 метрів від кордону з Чернігівською областю, звідки окупанти регулярно атакують територію України дронами, зокрема об’єкти енергетичної інфраструктури.



Лише за останню добу Росія застосувала 4855 дронів для атак по Україні. Зокрема, противник залучив 82 ударні БПЛА, серед яких дрони типів «Шахед», «Гербера» та інші моделі.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»