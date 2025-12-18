Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Зеленський заявив, що не планує змінювати Конституцію заради переговорів щодо безпеки
18 грудня 2025, 16:47

Зеленський заявив, що не планує змінювати Конституцію заради переговорів щодо безпеки

Зеленський заявив, що не планує змінювати Конституцію заради переговорів щодо безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру ініціювати зміни до Конституції України, в якій закріплено стратегічний курс держави на членство у Європейському союзі та НАТО. За його словами, переговори щодо гарантій безпеки без вступу до Північноатлантичного альянсу ведуться незалежно від цього положення.

Про це глава держави повідомив на пресконференції у Брюсселі у четвер, 18 грудня, де відбувається засідання Європейської ради. Зеленський наголосив, що рішення про можливі зміни Основного закону може ухвалювати виключно український народ, а не зовнішні гравці.

«Я, щиро кажучи, не вважаю, що нам потрібно змінювати Конституцію нашої держави. По-перше, це Конституція України. І нехай український народ вирішує, що робити із цією Конституцією, з нашою Конституцією, а не хтось вирішує. Точно не через заклики Російської Федерації чи ще когось. Це наша Конституція. Ми хотіли мати такі гарантії безпеки. Вважаємо, що на них заслуговуємо», — сказав президент.

Водночас Зеленський зазначив, що питання надання гарантій безпеки на прикладі статті 5 договору НАТО з європейськими країнами поки що не обговорювалося. За його словами, така тема порушувалася лише під час переговорів з американською стороною.

«Напряму партнери так мені не говорили», — заявив Зеленський, відповідаючи на запитання про готовність європейських країн надати Україні гарантії безпеки за аналогією з п'ятою статтею НАТО і про можливе ув'язнення таких гарантій з територіальними поступками з боку Києва.

Президент наголосив, що тема гарантій безпеки є складною та чутливою. Він припустив, що пропозиції партнерів можуть бути пов'язані з певними очікуваннями чи поступками, проте наголосив на принциповості позиції України.

«Розумію, куди може рухатись привабливість тих чи інших гарантій безпеки з боку партнерів — можуть рухатися у поступках у тих чи інших питаннях. Розумію, як ми будемо діяти за таких складних обставин. На мій погляд, тут має бути партнерство. Тут може бути питання обміну. Навіть я не про територію, а про послуги. Ми дійдемо цієї тематики», — додав Зеленський.

Раніше Україна та Сполучені Штати активізували роботу над трьома ключовими документами майбутньої архітектури післявоєнної безпеки та врегулювання. Один із них — гарантії безпеки, які мають стати основою нового формату відносин України із США та НАТО після негативного досвіду Будапештського меморандуму та багаторазових порушень Росією своїх міжнародних зобов'язань.

18 грудня Зеленський повідомив, що в рамках роботи над проєктом угоди про припинення війни РФ проти України залишаються невирішеними кілька ключових питань у діалозі зі Сполученими Штатами Америки.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський
Інше
мирний план гарантії безпеки Конституція

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:17
Блокування зв'язку в окупації. Відомо, як українці можуть додзвонитися рідним до України
15:05
ЗСУ уразили склад безпілотників та зосередження живої сили російської армії в окупованих Макіївці та Донецьку
13:13
СБУ завдала удару по техніці РФ у Бельбеку на сотні мільйонів доларів
13:02
В Алчевську масово поширюється стрептодермія серед школярів
09:59
Окупанти «дарують» будинки українців сім’ям російських ядерників
21:20
В окупованому Донецьку повідомили про атаки БПЛА та вибухи
18:09
Донецьк збираються розширювати за рахунок зруйнованої Мар'їнки
17:02
В окупованому Луганську оголосили про ліквідацію десятків будинків
16:50
Загарбники використовують залізницю на окупованій Донеччині для транзиту зброї
14:00
Путін «узаконив» вилучення житла українців на окупованих територіях до 2030 року
13:03
У Мелітополі доступ до пенсій обмежили онлайн-записом
12:00
Шахти, заводи та логістика: Росія будує військову економіку на захоплених територіях
20:55
Дрони атакували окупований Донецьк: над містом підіймався чорний дим
14:55
У Криму «націоналізували» майно Олександра Усика: його звинуватили у підтримці ЗСУ
14:04
У Пологах загинула жінка: окупанти заявляють про обстріли
12:25
Фрески окупантів та музей пам'яті: два різні Маріуполя
12:12
На ТОТ вчителів залишають без зарплат — дані ЦНС
10:31
Атака БПЛА по Донецьку: вибиті вікна на Київському проспекті
09:35
ФСБ прозвітувала про затримання 16-річного підлітка в Маріуполі у справі про «підпали вишок зв'язку»
21:59
Пушилін заявив, що «запустять електрички» між окупованими Донецьком, Маріуполем та Макіївкою
усі новини
08:16
ЄС погодив кредит для України на €90 млрд без активів РФ
22:26
У Бєлгороді впала російська авіабомба поряд з дитсадком: влада приховує деталі інциденту
21:38
Науседа закликав ЄС запровадити санкції проти нафтових компаній Росії
21:18
У Дружківській громаді припиняє роботу міський транспорт
20:18
У Покровську Сили оборони взяли в полон двох російських найманців із Колумбії
19:33
Ситуація в районі Сіверська критична: існує загроза оточення частини підрозділів ЗСУ
18:55
Росіяни вдарили по цивільному авто на Одещині: загинула мати, постраждали діти
18:17
Блокування зв'язку в окупації. Відомо, як українці можуть додзвонитися рідним до України
17:13
Українським пенсіонерам за кордоном та на ТОТ нагадали про обов'язкову ідентифікацію до кінця 2025 року
16:56
МіГ-29 ЗСУ знищив базу операторів БПЛА РФ у Брянській області
16:54
Загинув український екіпаж вертольота Мі-24
16:47
Зеленський заявив, що не планує змінювати Конституцію заради переговорів щодо безпеки
16:45
У ССО показали бій з російськими окупантами у лісі Донецької області
16:18
Окупанти двічі вдарили дронами по Краматорську
16:06
РФ змінила маршрути «тіньового флоту» після атак морських дронів
16:03
Контроль над Донбасом, ЗАЕС та гроші: Зеленський окреслив розбіжності зі США
15:38
Удар по танкеру в Ростові: пошкоджений корпус, у кораблі утворилися пробоїни
15:16
Армія РФ скинула авіабомбу на Костянтинівку, є пошкодження
15:05
ЗСУ уразили склад безпілотників та зосередження живої сили російської армії в окупованих Макіївці та Донецьку
14:51
З початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила 68 «кротів» у ЗСУ
усі новини
ВІДЕО
ЗСУ взяли в полон колумбійців у Покровську. Фото: скріншот У Покровську Сили оборони взяли в полон двох російських найманців із Колумбії
18 грудня, 20:18
Скидання AASM HAMMER по операторах БПЛА в Брянській області. МіГ-29 ЗСУ знищив базу операторів БПЛА РФ у Брянській області
18 грудня, 16:56
Бій ССО з окупантами у лісі Донеччини. Фото: кадр із відео У ССО показали бій з російськими окупантами у лісі Донецької області
18 грудня, 16:45
Фото: СБУ З початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила 68 «кротів» у ЗСУ
18 грудня, 14:51
Зв'язок у критичний момент: МВС запустило сервіс екстреної допомоги Зв'язок у критичний момент: МВС запустило сервіс екстреної допомоги
18 грудня, 13:09
Наслідки ударів РФ. Патрульні Запоріжжя зняли перші хвилини після удару РФ
18 грудня, 12:34
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір