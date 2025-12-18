Зеленський заявив, що не планує змінювати Конституцію заради переговорів щодо безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру ініціювати зміни до Конституції України, в якій закріплено стратегічний курс держави на членство у Європейському союзі та НАТО. За його словами, переговори щодо гарантій безпеки без вступу до Північноатлантичного альянсу ведуться незалежно від цього положення.



Про це глава держави повідомив на пресконференції у Брюсселі у четвер, 18 грудня, де відбувається засідання Європейської ради. Зеленський наголосив, що рішення про можливі зміни Основного закону може ухвалювати виключно український народ, а не зовнішні гравці.



«Я, щиро кажучи, не вважаю, що нам потрібно змінювати Конституцію нашої держави. По-перше, це Конституція України. І нехай український народ вирішує, що робити із цією Конституцією, з нашою Конституцією, а не хтось вирішує. Точно не через заклики Російської Федерації чи ще когось. Це наша Конституція. Ми хотіли мати такі гарантії безпеки. Вважаємо, що на них заслуговуємо», — сказав президент.



Водночас Зеленський зазначив, що питання надання гарантій безпеки на прикладі статті 5 договору НАТО з європейськими країнами поки що не обговорювалося. За його словами, така тема порушувалася лише під час переговорів з американською стороною.



«Напряму партнери так мені не говорили», — заявив Зеленський, відповідаючи на запитання про готовність європейських країн надати Україні гарантії безпеки за аналогією з п'ятою статтею НАТО і про можливе ув'язнення таких гарантій з територіальними поступками з боку Києва.

Президент наголосив, що тема гарантій безпеки є складною та чутливою. Він припустив, що пропозиції партнерів можуть бути пов'язані з певними очікуваннями чи поступками, проте наголосив на принциповості позиції України.



«Розумію, куди може рухатись привабливість тих чи інших гарантій безпеки з боку партнерів — можуть рухатися у поступках у тих чи інших питаннях. Розумію, як ми будемо діяти за таких складних обставин. На мій погляд, тут має бути партнерство. Тут може бути питання обміну. Навіть я не про територію, а про послуги. Ми дійдемо цієї тематики», — додав Зеленський.

Раніше Україна та Сполучені Штати активізували роботу над трьома ключовими документами майбутньої архітектури післявоєнної безпеки та врегулювання. Один із них — гарантії безпеки, які мають стати основою нового формату відносин України із США та НАТО після негативного досвіду Будапештського меморандуму та багаторазових порушень Росією своїх міжнародних зобов'язань.

18 грудня Зеленський повідомив, що в рамках роботи над проєктом угоди про припинення війни РФ проти України залишаються невирішеними кілька ключових питань у діалозі зі Сполученими Штатами Америки.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй