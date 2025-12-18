Українським пенсіонерам за кордоном та на ТОТ нагадали про обов'язкову ідентифікацію до кінця 2025 року

Ілюстративне фото

З 31 грудня 2025 року українські пенсіонери, які перебувають за кордоном, є ВПО або проживають на тимчасово окупованих територіях (ВІТ), зобов'язані пройти щорічну фізичну ідентифікацію. В іншому випадку виплату пенсій буде припинено з 1 січня 2026 року.



Йдеться про громадян, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року, а також про мешканців СОТ. Нові правила не стосуються іноземних пенсій. При цьому держава спростила доступ до виплат: пенсію можна отримувати на картку будь-якого з 46 українських банків або через Укрпошту.



Основні зміни



Пенсіонери за кордоном та на ТОТ проходять ідентифікацію один раз на рік — до 31 грудня. Жителі ВОТ зобов'язані подавати заяву про неотримання пенсії від РФ. Для збереження виплат необхідно проводити хоча б одну фінансову операцію за кожних шість місяців.



У разі відсутності ідентифікації виплати припиняються, але можуть бути відновлені заднім числом після процедури. Нові правила затверджено постановою Кабінету Міністрів України №299 від 11.02.2025, яка набула чинності 20 березня 2025 року.



Способи проходження ідентифікації



Дистанційно: через програму Дія з використанням Дія.Підпис — авторизація на порталі Пенсійний фонд України відбувається автоматично. По відеозв'язку через портал ПФУ (Google Meet, Telegram, Viber).

В сервісному центрі ПФУ або в уповноваженому банку на підконтрольній території України (наприклад, Ощадбанк). У консульстві України за кордоном — з оформленням довідки про факт перебування в живих.



Необхідні документи



Паспорт (внутрішній чи закордонний); Пенсійне посвідчення; банківські реквізити; Для представників — нотаріально завірена довіреність.

Що буде без ідентифікації



Якщо пенсіонер не пройде ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, виплати припиняться з 1 січня 2026 року. Однак після підтвердження особи пенсію можна поновити — нарахування відбудеться з дати припинення.



Окремо для мешканців ВОТ



Обов'язково подати заяву про неотримання пенсії від РФ (онлайн, поштою чи особисто). Підтримувати активність рахунку — щонайменше одна операція раз на 6 місяців. При недотриманні вимог виплати заморожуються, але зберігаються та можуть бути відновлені.

Для консультацій працює гаряча лінія ПФУ: 0-800-503-753

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»