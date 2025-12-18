Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Українським пенсіонерам за кордоном та на ТОТ нагадали про обов'язкову ідентифікацію до кінця 2025 року
18 грудня 2025, 17:13

З 31 грудня 2025 року українські пенсіонери, які перебувають за кордоном, є ВПО або проживають на тимчасово окупованих територіях (ВІТ), зобов'язані пройти щорічну фізичну ідентифікацію. В іншому випадку виплату пенсій буде припинено з 1 січня 2026 року.

Йдеться про громадян, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року, а також про мешканців СОТ. Нові правила не стосуються іноземних пенсій. При цьому держава спростила доступ до виплат: пенсію можна отримувати на картку будь-якого з 46 українських банків або через Укрпошту.

Основні зміни

Пенсіонери за кордоном та на ТОТ проходять ідентифікацію один раз на рік — до 31 грудня. Жителі ВОТ зобов'язані подавати заяву про неотримання пенсії від РФ. Для збереження виплат необхідно проводити хоча б одну фінансову операцію за кожних шість місяців.

У разі відсутності ідентифікації виплати припиняються, але можуть бути відновлені заднім числом після процедури. Нові правила затверджено постановою Кабінету Міністрів України №299 від 11.02.2025, яка набула чинності 20 березня 2025 року.

Способи проходження ідентифікації

Дистанційно: через програму Дія з використанням Дія.Підпис — авторизація на порталі Пенсійний фонд України відбувається автоматично. По відеозв'язку через портал ПФУ (Google Meet, Telegram, Viber).

В сервісному центрі ПФУ або в уповноваженому банку на підконтрольній території України (наприклад, Ощадбанк). У консульстві України за кордоном — з оформленням довідки про факт перебування в живих.

Необхідні документи

Паспорт (внутрішній чи закордонний); Пенсійне посвідчення; банківські реквізити; Для представників — нотаріально завірена довіреність.

Що буде без ідентифікації

Якщо пенсіонер не пройде ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, виплати припиняться з 1 січня 2026 року. Однак після підтвердження особи пенсію можна поновити — нарахування відбудеться з дати припинення.

Окремо для мешканців ВОТ

Обов'язково подати заяву про неотримання пенсії від РФ (онлайн, поштою чи особисто). Підтримувати активність рахунку — щонайменше одна операція раз на 6 місяців. При недотриманні вимог виплати заморожуються, але зберігаються та можуть бути відновлені.

Для консультацій працює гаряча лінія ПФУ: 0-800-503-753

Раніше «Новини Донбасу» писали, на яку пенсію розраховувати нинішнім 40-річним.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

