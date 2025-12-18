Росіяни вдарили по цивільному авто на Одещині: загинула мати, постраждали діти

У четвер, 18 грудня, російські окупанти обстріляли Одеський район ударним дроном. Загинула жінка, ще троє дітей отримали поранення. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



«Безпілотник потрапив у цивільний автомобіль, що рухався мостом. У машині була жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги», — зазначив він.



За словами Кіпера, її троє дітей доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями та гострою реакцією на стрес. Медики надають їм необхідну допомогу.



Раніше ми писали, що Краматорська громада на Донеччині в четвер, 18 грудня, двічі потрапила під російський обстріл. Відомо, що обійшлося без жертв та постраждалих.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»