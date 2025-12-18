Ситуація в районі Сіверська критична: існує загроза оточення частини підрозділів ЗСУ

Ситуація у районі Сіверська є критичною. Фото: Андрій Ткачук

У районі Сіверська на Донеччині оперативна ситуація залишається критичною. За даними майора ЗСУ Андрій Ткачука, існує загроза оточення частини підрозділів ЗСУ.



«Критична ситуація для деяких підрозділів біля Сіверська. Є загроза оточення», — йдеться у повідомленні.



Військові аналітики проєкту DeepState 16 грудня повідомили, що російські війська просунулися в районі Сіверська, а населений пункт Серебрянка — окупований.



Крім того, Ткачук зазначив, що окремі підрозділи все ще присутні у Серебрянці, вони перебувають у півокруженні. У цьому районі ускладнено логістику.



У Генеральному штабі ЗСУ увечері, 18 грудня, уточнили, що росіяни виявляють активність у районі Серебрянки.



Також загарбники намагаються переправитися через річку Сіверський Донець на відрізку Дронівки до Закітного. Армія РФ має на меті інфільтруватися в Закітне.



«Втрата Закітного може стати критичною для підрозділів, які ведуть оборону у смузі. Без перегрупування на цьому відрізку високим є ризик оточення наших підрозділів», — додав військовослужбовець.



Раніше ми писали, що окупаційні сили РФ опублікували відео зруйнованої ділянки каналу «Сіверський Донець – Донбас» у районі Часового Яру Донецької області. Місто на Слов'янсько-Краматорському напрямку фактично стерте з землі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»