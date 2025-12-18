У Покровську Сили оборони взяли в полон двох російських найманців із Колумбії

ЗСУ взяли в полон колумбійців у Покровську. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці взяли у полон двох громадян Колумбії у Покровську. Вони стверджують, що приїхали до Росії працювати. Про це повідомили у пресслужбі полку «Скеля».



У бригаді уточнили, що росіяни пообіцяли їм зарплату 2500 доларів на місяць. Однак коли колумбійці прибули до Уфи, у них забрали документи, вручили автомати та без їжі та води відправили штурмувати Покровськ.



«Я вирішив поїхати працювати до Росії, у Колумбії мені сказали, що там (у РФ) потрібні зварювальники для відновлювальних робіт. Мені сказали, що мене направлять працювати зварювальником у підрозділ, обіцяли платити 10 млн колумбійських песо, і саме тому я погодився поїхати», — розповів один військовополонений.





Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»