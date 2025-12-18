У Дружківській громаді припиняє роботу міський транспорт

З 19 грудня у Дружківській громаді Донецької області припиняє роботу міський транспорт через постійні обстріли російських військ. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«У зв'язку з погіршенням ситуації безпеки та зростанням інтенсивності обстрілів з боку ворога, з завтрашнього дня тимчасово припиняється рух усіх автобусних маршрутів на території громади», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що роботу громадського транспорту буде відновлено після стабілізації ситуації та за умови, що обстановка дозволятиме здійснення перевезень.



Про подальші зміни буде повідомлено додатково.



Нагадаємо, російські війська майже щодня обстрілюють Дружківку. Зокрема, 16 грудня російські війська безпілотником атакували рятувальників, які їхали на пожежу у Дружківці.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»