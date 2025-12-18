У Бєлгороді впала російська авіабомба поряд з дитсадком: влада приховує деталі інциденту

У середині грудня півтонна російська авіабомба ФАБ-500 впала на територію дитсадка в Бєлгороді. Рятувальники евакуювали з освітньої установи 216 осіб, зокрема 167 дітей. Про це повідомляє ASTRA.



Як зазначається, на місці «нештатного сходу» утворилася вирва. З довколишніх будинків самостійно евакуювалося близько 1400 осіб. Ще 25 людей розмістили у пунктах тимчасового розміщення.



У ніч проти 13 грудня авіабомбу витягли та доставили на полігон під селом Бутове для знищення.



Відомо про як мінімум 135 авіабомб (128 ФАБів і 7 УМПБ) і три ракети, які впали з російських літаків до РФ і на окупованих територіях України з початку 2025 року. У 2024 році на ці території впали щонайменше 165 авіабомб ФАБ.



Раніше ми писали, що 12 грудня у російському Білгороді сталася НП. За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, сталося падіння боєприпасу. Російські ЗМІ пишуть, що це впала російська авіабомба.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»