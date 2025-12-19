Без голів, але з результатом: «Шахтар» — у топ-8 Ліги конференцій

Фото: ФК Шахтар

Матч без голів — не завжди матч без сенсу. Нульова нічия між «Шахтарем» та хорватською «Рієкою» у Кракові стала саме таким випадком: без яскравих моментів, але з чітким підсумком, який донецький клуб може записати собі в актив. Чому ця нічия виявилася успіхом — розбирали «Новини Донбасу».



Команда Арди Турана завершила основний етап Ліги конференцій на шостому місці, набравши 13 очок, і напряму вийшла до 1/8 фіналу, оминувши перший раунд плей-оф.

«Шахтар» посів 6-те місце за підсумками групового етапу Ліги конференцій.

Для молодого складу, який більшу частину сезону проводить у переїздах і без повноцінного домашнього стадіону, — це більше, ніж просто формальний результат.

Контроль без гостроти

Проти «Рієки» «Шахтар» традиційно володів м’ячем і диктував темп. Понад 70% володіння після перерви, позиційні атаки, постійний тиск — усе це виглядало переконливо. Але цифри не завжди перетворюються на голи.



За даними Sofascore, показник очікуваних голів «гірників» у цьому матчі склав лише 0,43 xG — найнижчий показник команди на всьому груповому етапі. Фактично це означає: домінування було, а по-справжньому гольових моментів — ні.

«Шахтар» відбив кілька небезпечних атак «Рієки».

Втім, у захисті донеччани відіграли майже бездоганно. «Рієка» завдала лише чотирьох ударів, і лише один з них змусив голкіпера вступити в гру. Для команди, яка багато експериментує зі складом — показник стабільності.

Шлях без права на паузу

Єврокампанія «Шахтаря» цього сезону — це постійна логістика: переїзди по 15–16 годин, мінімум часу на тактичні тренування, вимушений ротаційний футбол. Саме тому прямий вихід у 1/8 фіналу має особливу цінність.



Після матчу Арда Туран не приховував емоцій: він говорив не про рахунок, а про шлях команди, яка зростає в непростих умовах, і прямо озвучив свої амбіції — виграти Лігу конференцій.

Хто далі?

Завдяки шостому місцю «Шахтар» потрапив у протилежну частину сітки з п’ятою командою етапу, а це означає, що коло потенційних суперників у 1/8 фіналу вже звузилося.



Серед можливих опонентів:

• фінський КуПС

• македонська «Шкендія»

• польський «Лех»

• турецький «Самсунспор»

Фото: tribuna

Жеребкування відбудеться 16 січня 2026 року, а матчі 1/8 фіналу заплановані на 12 та 19 березня.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»