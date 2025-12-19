Російські війська просунулися під Сіверськом та у Гуляйполі – DeepState

Просування російської армії у Гуляйполі. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася у місті Гуляйполе Запорізької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також окупанти просунулися біля сіл Дронівка, Никанорівка та Панківка на Донеччині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку за минулу добу українські війська відбили три штурми, на Покровському – 50, на Гуляйпільському – 19, у тому числі в районі Гуляйполя.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко