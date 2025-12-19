Фото: 156 омбр

На Запорізькому напрямку російські війська демонструють повний хаос. За даними військового руху «АТЕШ», командири РФ направляють штурмові групи прямо на позиції своїх же підрозділів.



Агенти руху з 1441-го мотострілецького полку зафіксували критичні помилки командування. Відсутність координації, незнання реальної обстановки та неправильна оцінка розташування сил призводять до трагічних наслідків.



Один із нових інформаторів розповів про останній інцидент: групу відправили на нічний штурм без точних координат і оновленої схеми розташування військ. Бійці виконали завдання, вели бій і проводили зачистку — а потім з’ясувалося, що атакували своїх же.



Командування намагалося виправдати подію «помилкою карти» та «зсувом рубежів», але особовий склад розуміє правду: це результат повного відсутності контролю та некомпетентності керівництва.



«Солдати ризикують життям не через противника, а через хаос і відсутність зв’язку між підрозділами», — підкреслили в «АТЕШ».

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу російські війська провели 22 атаки на Запорізькому напрямку. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 19 атак, а на Оріхівському — тричі зупинили спроби прориву.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»