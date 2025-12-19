Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російські штурмові групи атакують власні позиції на Запорізькому напрямку, створюючи хаос серед військ
19 грудня 2025, 09:39

Російські штурмові групи атакують власні позиції на Запорізькому напрямку, створюючи хаос серед військ

Фото: 156 омбр Фото: 156 омбр

На Запорізькому напрямку російські війська демонструють повний хаос. За даними військового руху «АТЕШ», командири РФ направляють штурмові групи прямо на позиції своїх же підрозділів.

Агенти руху з 1441-го мотострілецького полку зафіксували критичні помилки командування. Відсутність координації, незнання реальної обстановки та неправильна оцінка розташування сил призводять до трагічних наслідків.

Один із нових інформаторів розповів про останній інцидент: групу відправили на нічний штурм без точних координат і оновленої схеми розташування військ. Бійці виконали завдання, вели бій і проводили зачистку — а потім з’ясувалося, що атакували своїх же.

Командування намагалося виправдати подію «помилкою карти» та «зсувом рубежів», але особовий склад розуміє правду: це результат повного відсутності контролю та некомпетентності керівництва.

«Солдати ризикують життям не через противника, а через хаос і відсутність зв’язку між підрозділами», — підкреслили в «АТЕШ».

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу російські війська провели 22 атаки на Запорізькому напрямку. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 19 атак, а на Оріхівському — тричі зупинили спроби прориву.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Запорізька область
Інше
Оріхівський напрямок Гуляйпільський напрямок хаос серед військ ЗС РФ штурм без точних координат
Організації
Атеш

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
22:36
Окупанти розбомбили та пограбували турецьке підприємство у Маріуполі
15:54
Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі
12:59
Окупанти скоротили на 84% кількість працівників Маріупольського металургійного комбінату: у ЗМІ розповіли, що відомо
18:17
Блокування зв'язку в окупації. Відомо, як українці можуть додзвонитися рідним до України
15:05
ЗСУ уразили склад безпілотників та зосередження живої сили російської армії в окупованих Макіївці та Донецьку
13:13
СБУ завдала удару по техніці РФ у Бельбеку на сотні мільйонів доларів
13:02
В Алчевську масово поширюється стрептодермія серед школярів
09:59
Окупанти «дарують» будинки українців сім’ям російських ядерників
21:20
В окупованому Донецьку повідомили про атаки БПЛА та вибухи
18:09
Донецьк збираються розширювати за рахунок зруйнованої Мар'їнки
17:02
В окупованому Луганську оголосили про ліквідацію десятків будинків
16:50
Загарбники використовують залізницю на окупованій Донеччині для транзиту зброї
14:00
Путін «узаконив» вилучення житла українців на окупованих територіях до 2030 року
13:03
У Мелітополі доступ до пенсій обмежили онлайн-записом
12:00
Шахти, заводи та логістика: Росія будує військову економіку на захоплених територіях
20:55
Дрони атакували окупований Донецьк: над містом підіймався чорний дим
14:55
У Криму «націоналізували» майно Олександра Усика: його звинуватили у підтримці ЗСУ
14:04
У Пологах загинула жінка: окупанти заявляють про обстріли
12:25
Фрески окупантів та музей пам'яті: два різні Маріуполя
12:12
На ТОТ вчителів залишають без зарплат — дані ЦНС
10:31
Атака БПЛА по Донецьку: вибиті вікна на Київському проспекті
09:35
ФСБ прозвітувала про затримання 16-річного підлітка в Маріуполі у справі про «підпали вишок зв'язку»
21:59
Пушилін заявив, що «запустять електрички» між окупованими Донецьком, Маріуполем та Макіївкою
17:17
На ТОТ з 1 січня спливає строк заміни автономерів і документів
14:56
DeepState: за майже чотири роки повномасштабної війни РФ окупувала 23% Донецької області
10:25
У захопленому Сіверськодонецьку досі немає опалення
17:46
БПЛА пошкодив фасад та вікна будинку у Будьонівському районі Донецька
14:03
ЗСУ вдарили по Афіпському НПЗ та нафтобазі під Волгоградом — Генштаб
08:53
Вибуховою хвилею вибило вікна: наслідки нічної атаки дронів у Донецьку
13:18
У захопленому Маріуполі окупанти визнали «безхазяйними» ще 260 квартир
усі новини
22:36
Окупанти розбомбили та пограбували турецьке підприємство у Маріуполі
22:07
У РФ помер командир 88-ї бригади «Еспаньйола» Станіслав «Іспанець» Орлов: він наказував вбивати українських полонених
21:32
Росіяни вдарили по Лиману, є поранені
21:18
За тиждень волонтери евакуювали з Дружківки та Олексієво-Дружківки понад 50 осіб
20:57
З Костянтинівської громади евакуювали ще двох людей
20:07
Через аварію Дружківка залишилася без світла
19:47
Краматорськ частково без світла
19:34
ЗСУ знищили скупчення бронетехніки окупантів біля Покровська
17:59
Армія РФ увечері завдала трьох ударів по Краматорську
17:49
У Запорізькій області Легіон «Свобода Росії» підірвав важливу залізничну артерію окупантів
17:45
«Потихеньку йдуть у світ фантазій»: у ЗСУ відповіли на слова Путіна про «захоплення» половини Лимана
17:05
У Туреччині знайшли російський розвідувальний дрон Орлан-10
16:36
Російська армія намагається обійти Сіверськ: у ЗСУ назвали напрямок
16:36
Дрон ЗСУ знищив Т-90М на Покровському напрямку
16:27
Мільйони українців, які живуть у Росії, мають проголосувати на українських виборах — Путін
16:10
Путін заявив, що Росія не вважає себе відповідальною за загибель людей в Україні: офіційно лише на Донеччині від рук окупантів загинули тисячі
15:54
Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі
15:53
Окупанти вдарили по селу в Олександрівській громаді, спалахнула пожежа
15:47
Австралія передала Україні останню партію танків Abrams
15:35
ЗСУ просунулися на Покровському та Слов'янському напрямках – ISW
14:24
Путін вважає напад на Європу нісенітницею, але рекордно витрачає на армію
13:43
У мережі з’явилося відео удару дронів по танкеру «тіньового флоту» РФ
12:59
Окупанти скоротили на 84% кількість працівників Маріупольського металургійного комбінату: у ЗМІ розповіли, що відомо
12:52
Красний Лиман залишається в «сірій зоні», попри заяву Путіна
12:20
У Дружківці під повторну атаку російських дронів потрапили рятувальники, які гасили пожежу на АЗС
11:33
Ракетний удар по Орлу потрапив на відео: пошкоджено ТЕЦ та комунальну інфраструктуру
11:04
Росія вночі атакувала енергетику Донецької області: частина споживачів без світла
10:53
Російські загарбники за добу поранили одного жителя Донецької області
10:40
Російська армія з РСЗВ та БПЛА вдарила по Слов'янську: пошкоджені будинки та промисловий об'єкт
10:32
Як вибрати планшет для роботи, навчання та творчості (реклама)
усі новини
ВІДЕО
Сили оборони зірвали штурм РФ біля Покровська. Фото: скриншот ЗСУ знищили скупчення бронетехніки окупантів біля Покровська
19 грудня, 19:34
Розвідка показала відео спецоперації у Запорізькій області. Фото: ГУР У Запорізькій області Легіон «Свобода Росії» підірвав важливу залізничну артерію окупантів
19 грудня, 17:49
Танк Т-90М після скиду термобаричної гранати. Дрон ЗСУ знищив Т-90М на Покровському напрямку
19 грудня, 16:36
Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі
19 грудня, 15:54
Путін Путін вважає напад на Європу нісенітницею, але рекордно витрачає на армію
19 грудня, 14:24
У мережі з’явилося відео удару дронів по танкеру «тіньового флоту» РФ У мережі з’явилося відео удару дронів по танкеру «тіньового флоту» РФ
19 грудня, 13:43

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір