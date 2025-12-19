У Дружківці під повторну атаку російських дронів потрапили рятувальники, які гасили пожежу на АЗС

Наслідки атаки на Дружківку. Фото: кадр із відео

18 грудня під час гасіння пожежі рятувальники потрапили під повторну атаку безпілотників російських військ у місті Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Судячи з опублікованого відео, бійці ДСНС гасили пожежу на АЗС, коли їх атакували дрони.



За словами рятувальників, вони щодня виїжджають на ліквідацію наслідків обстрілу, знаючи, що окупанти часто б'ють вдруге.



«Кожен такий виїзд може стати фатальним», – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, що 16 грудня російські війська безпілотником атакували рятувальників, які їхали на пожежу у Дружківці.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко