Красний Лиман залишається в «сірій зоні», попри заяву Путіна

Заява Володимира Путіна про нібито «50-відсотковий контроль» над Красним Лиманом не відповідає реальній ситуації на фронті. Згідно з картою аналітичного проєкту DeepState, весь населений пункт на Покровському напрямку перебуває у «сірій зоні».



На карті видно, що жодна зі сторін не має підтвердженого контролю над селищем. Російські підрозділи розташовуються на схід від населеного пункту, проте ознак закріплення всередині села на цей момент не зафіксовано.



За наявною інформацією, в районі Красного Лиману веде наступальні дії 5-та окрема мотострілецька бригада ЗС РФ. Крім цього, все село залишається в «сірій зоні», що вказує на відсутність стійкого контролю з боку противника.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на цій ділянці фронту ЗСУ зупинили 50 штурмових дій агресора в районах 11 населених пунктів, включаючи Лиман.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»