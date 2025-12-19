Окупанти скоротили на 84% кількість працівників Маріупольського металургійного комбінату: у ЗМІ розповіли, що відомо

Захоплений Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. Фото: Маріупольська міськрада у Телеграм

У Маріуполі окупанти створили та зареєстрували за російськими законами ТОВ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», яке нібито підпорядковується так званому «уряду ДНР». Про це пише маріупольське видання 0629.



Однак насправді охороняють та повністю контролюють захоплене підприємство бойовики голови Чечні Рамзана Кадирова.



За інформацією 0629, яку видання отримало від працівників заводу, що залишилися в окупації, «ахматівці» займаються вивезенням металолому з території комбінату. Частина обладнання, що вціліла, також вивозиться за межі міста. Куди саме – невідомо.



Призначений окупантами «директор» підприємства Роман Слонар у лютому 2024-го пообіцяв за два роки повністю відновити завод. За його словами, нібито на той момент на заводі вже «працювали 3700 людей».



У жовтні 2024 року окупаційна влада в особі «прем'єр-міністра ДНР» Андрія Чорткова пообіцяла, що у 2026-му запустить трубоелектрозварювальний цех №1.



«Однак обіцянки так і залишились обіцянками. Ба більше, за словами «мера» Маріуполя Антона Кольцова, замість 3700 людей наразі на зруйнованому заводі залишилися лише 600 працівників. Інші – звільнені. Для них немає роботи. Тобто окупанти скоротили кількість працівників ММК імені Ілліча на 84%», – наголосили у виданні.



Запуску повномасштабних відновлювальних робіт на заводі заважає: брак електроенергії – завод немає постійного електроживлення, а живиться частково через резервну гілку малої потужності; відсутність газу – без нього неможливо запускати металургійне виробництво; відсутність логістики; відсутність сировини; брак коштів у російському бюджеті на закупівлю обладнання та будівельних матеріалів.



«Колишні працівники заводу, які залишилися в окупації, ще сподіваються, що відновлення підприємства профінансує уряд РФ. Однак майже через чотири роки окупації таких оптимістів стає все менше», – резюмували в 0629.

Нагадаємо, що 17 грудня президент України Володимир Зеленський призначив мера Маріуполя Вадима Бойченка головою Маріупольської міської військової адміністрації.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко