Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Окупанти скоротили на 84% кількість працівників Маріупольського металургійного комбінату: у ЗМІ розповіли, що відомо
19 грудня 2025, 12:59

Окупанти скоротили на 84% кількість працівників Маріупольського металургійного комбінату: у ЗМІ розповіли, що відомо

Захоплений Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. Фото: Маріупольська міськрада у Телеграм Захоплений Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. Фото: Маріупольська міськрада у Телеграм

У Маріуполі окупанти створили та зареєстрували за російськими законами ТОВ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», яке нібито підпорядковується так званому «уряду ДНР». Про це пише маріупольське видання 0629.

Однак насправді охороняють та повністю контролюють захоплене підприємство бойовики голови Чечні Рамзана Кадирова.

За інформацією 0629, яку видання отримало від працівників заводу, що залишилися в окупації, «ахматівці» займаються вивезенням металолому з території комбінату. Частина обладнання, що вціліла, також вивозиться за межі міста. Куди саме – невідомо.

Призначений окупантами «директор» підприємства Роман Слонар у лютому 2024-го пообіцяв за два роки повністю відновити завод. За його словами, нібито на той момент на заводі вже «працювали 3700 людей».

У жовтні 2024 року окупаційна влада в особі «прем'єр-міністра ДНР» Андрія Чорткова пообіцяла, що у 2026-му запустить трубоелектрозварювальний цех №1.

«Однак обіцянки так і залишились обіцянками. Ба більше, за словами «мера» Маріуполя Антона Кольцова, замість 3700 людей наразі на зруйнованому заводі залишилися лише 600 працівників. Інші – звільнені. Для них немає роботи. Тобто окупанти скоротили кількість працівників ММК імені Ілліча на 84%», – наголосили у виданні.

Запуску повномасштабних відновлювальних робіт на заводі заважає: брак електроенергії – завод немає постійного електроживлення, а живиться частково через резервну гілку малої потужності; відсутність газу – без нього неможливо запускати металургійне виробництво; відсутність логістики; відсутність сировини; брак коштів у російському бюджеті на закупівлю обладнання та будівельних матеріалів.

«Колишні працівники заводу, які залишилися в окупації, ще сподіваються, що відновлення підприємства профінансує уряд РФ. Однак майже через чотири роки окупації таких оптимістів стає все менше», – резюмували в 0629.

Нагадаємо, що 17 грудня президент України Володимир Зеленський призначив мера Маріуполя Вадима Бойченка головою Маріупольської міської військової адміністрації.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Рамзан Кадиров Антон Кольцов Андрій Чортков
Місця
Маріуполь
Організації
ДНР Ахмат
Інше
Війна окупація ММК імені Ілліча
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:36
Окупанти розбомбили та пограбували турецьке підприємство у Маріуполі
15:54
Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі
12:59
Окупанти скоротили на 84% кількість працівників Маріупольського металургійного комбінату: у ЗМІ розповіли, що відомо
18:17
Блокування зв'язку в окупації. Відомо, як українці можуть додзвонитися рідним до України
15:05
ЗСУ уразили склад безпілотників та зосередження живої сили російської армії в окупованих Макіївці та Донецьку
13:13
СБУ завдала удару по техніці РФ у Бельбеку на сотні мільйонів доларів
13:02
В Алчевську масово поширюється стрептодермія серед школярів
09:59
Окупанти «дарують» будинки українців сім’ям російських ядерників
21:20
В окупованому Донецьку повідомили про атаки БПЛА та вибухи
18:09
Донецьк збираються розширювати за рахунок зруйнованої Мар'їнки
17:02
В окупованому Луганську оголосили про ліквідацію десятків будинків
16:50
Загарбники використовують залізницю на окупованій Донеччині для транзиту зброї
14:00
Путін «узаконив» вилучення житла українців на окупованих територіях до 2030 року
13:03
У Мелітополі доступ до пенсій обмежили онлайн-записом
12:00
Шахти, заводи та логістика: Росія будує військову економіку на захоплених територіях
20:55
Дрони атакували окупований Донецьк: над містом підіймався чорний дим
14:55
У Криму «націоналізували» майно Олександра Усика: його звинуватили у підтримці ЗСУ
14:04
У Пологах загинула жінка: окупанти заявляють про обстріли
12:25
Фрески окупантів та музей пам'яті: два різні Маріуполя
12:12
На ТОТ вчителів залишають без зарплат — дані ЦНС
усі новини
22:36
Окупанти розбомбили та пограбували турецьке підприємство у Маріуполі
22:07
У РФ помер командир 88-ї бригади «Еспаньйола» Станіслав «Іспанець» Орлов: він наказував вбивати українських полонених
21:32
Росіяни вдарили по Лиману, є поранені
21:18
За тиждень волонтери евакуювали з Дружківки та Олексієво-Дружківки понад 50 осіб
20:57
З Костянтинівської громади евакуювали ще двох людей
20:07
Через аварію Дружківка залишилася без світла
19:47
Краматорськ частково без світла
19:34
ЗСУ знищили скупчення бронетехніки окупантів біля Покровська
17:59
Армія РФ увечері завдала трьох ударів по Краматорську
17:49
У Запорізькій області Легіон «Свобода Росії» підірвав важливу залізничну артерію окупантів
17:45
«Потихеньку йдуть у світ фантазій»: у ЗСУ відповіли на слова Путіна про «захоплення» половини Лимана
17:05
У Туреччині знайшли російський розвідувальний дрон Орлан-10
16:36
Російська армія намагається обійти Сіверськ: у ЗСУ назвали напрямок
16:36
Дрон ЗСУ знищив Т-90М на Покровському напрямку
16:27
Мільйони українців, які живуть у Росії, мають проголосувати на українських виборах — Путін
16:10
Путін заявив, що Росія не вважає себе відповідальною за загибель людей в Україні: офіційно лише на Донеччині від рук окупантів загинули тисячі
15:54
Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі
15:53
Окупанти вдарили по селу в Олександрівській громаді, спалахнула пожежа
15:47
Австралія передала Україні останню партію танків Abrams
15:35
ЗСУ просунулися на Покровському та Слов'янському напрямках – ISW
усі новини
ВІДЕО
Сили оборони зірвали штурм РФ біля Покровська. Фото: скриншот ЗСУ знищили скупчення бронетехніки окупантів біля Покровська
19 грудня, 19:34
Розвідка показала відео спецоперації у Запорізькій області. Фото: ГУР У Запорізькій області Легіон «Свобода Росії» підірвав важливу залізничну артерію окупантів
19 грудня, 17:49
Танк Т-90М після скиду термобаричної гранати. Дрон ЗСУ знищив Т-90М на Покровському напрямку
19 грудня, 16:36
Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі
19 грудня, 15:54
Путін Путін вважає напад на Європу нісенітницею, але рекордно витрачає на армію
19 грудня, 14:24
У мережі з’явилося відео удару дронів по танкеру «тіньового флоту» РФ У мережі з’явилося відео удару дронів по танкеру «тіньового флоту» РФ
19 грудня, 13:43
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір