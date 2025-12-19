Австралія передала Україні останню партію танків Abrams

Україна отримала від Австралії останню партію танків Abrams. Фото: АВС

Австралія завершила передачу Україні основних бойових танків M1A1 Abrams у рамках військової допомоги. Про це повідомляє видання ABC.

Зазначається, що передача останньої партії із 12 танків M1A1 Abrams відбулася кілька тижнів тому. Перші 37 танків прибули до України у липні.

Останню партію було відправлено у жовтні на комерційному вантажному судні у супроводі п'яти військовослужбовців збройних сил Австралії (ADF). Через 55 днів вантаж прибув до Європи. За словами журналістів, у Польщі пройшли перевірка та ремонт танків, після чого танки передали Україні.

Канберра виділила 1,7 мільярда доларів на оборонну допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ. Австралія є найбільшою країною – не членом НАТО, яка надає фінансову та військову допомогу Україні.

У жовтні 2024 року уряд Австралії оголосив, що передасть десятки танків Abrams Україні в рамках пакету військової допомоги на суму 245 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що Європейська рада схвалила надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Фінансування буде забезпечено за рахунок запозичень Європейського Союзу на ринках капіталу під гарантії бюджетного резерву ЄС.