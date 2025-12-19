Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Путін заявив, що Росія не вважає себе відповідальною за загибель людей в Україні: офіційно лише на Донеччині від рук окупантів загинули тисячі
19 грудня 2025, 16:10

Голова Кремля Володимир Путін під час прямої лінії. Фото: «РІА Новини» Голова Кремля Володимир Путін під час прямої лінії. Фото: «РІА Новини»

Росія не вважає себе відповідальною за загибель людей в Україні. Про це під час прямої лінії заявив голова Кремля Володимир Путін.

За його словами, це пов'язано з тим, що «Росія не розпочинала цю війну».

«Ця війна була розпочата після «державного перевороту» в Україні у 2014 році, а потім і «початку бойових дій ватажками київського режиму» проти своїх громадян на південному сході України», – сказав Путін.

Однак за офіційними даними після 24 лютого 2022 року, коли саме РФ розпочала повномасштабну війну проти України, лише на території Донецької області від рук російських окупантів загинули 3772 людини. Це дані Донецької обласної військової адміністрації станом на ранок 19 грудня без урахування жертв у нині окупованих Маріуполі та Волновасі. За підтвердженими даними Маріупольської міської ради, у місті загинули понад 20 тисяч жителів. Загальні цифри у Маріуполі та по всій Донеччині можуть бути набагато вищими.

Нагадаємо, що окупанти скоротили на 84% кількість працівників Маріупольського металургійного комбінату.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

