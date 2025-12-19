У Туреччині знайшли російський розвідувальний дрон Орлан-10

У провінції Коджаелі, Туреччина, було виявлено російський розвідувальний безпілотник Орлан-10, повідомляє канал моніторингу ворожої авіації Monitor.



З опублікованого фото видно, що дрон знайшли місцеві жителі. Існує ймовірність, що безпілотник спостерігав за судами, які останніми тижнями зазнавали ударів морських дронів Сил оборони України.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що після атак морських дронів РФ змінила маршрути «тіньового флоту». Тепер рух морських суден країни-окупанта проходить ближче до узбережжя Туреччини, що підвищує ризик їх виявлення.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»