У Запорізькій області Легіон «Свобода Росії» підірвав важливу залізничну артерію окупантів

Розвідка показала відео спецоперації у Запорізькій області. Фото: ГУР

Військовослужбовці Легіону «Свобода Росії» підірвали ключову залізничну артерію російських окупантів у Запорізькій області. Об'єкт повністю виведено з ладу. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ.



«У листопаді 2025 року гучний вибух на залізниці між тимчасово окупованими селами Веселе та Новоуспенівка Запорізької області перерізав одну із ключових логістичних артерій російської армії у Запоріжжі», — йдеться у повідомленні.



В результаті спецоперації зійшов з рейок магістральний тепловоз 2М62 та 25 вантажних вагонів, а рух залізничною гілкою зупинився. Знищено військові вантажі, які почали накопичуватися неподалік, очікуючи на поновлення руху.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»