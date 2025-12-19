Армія РФ увечері завдала трьох ударів по Краматорську

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Олександр Гончаренко

Російські окупанти у п'ятницю, 19 грудня, атакували Краматорськ на Донеччині. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



«О 16:20 російські війська завдали трьох ударів по місту. Одне з влучень припало до дорожньої інфраструктури», — зазначив він.



За словами Гончаренка, зараз на місці працюють усі відповідні служби.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»