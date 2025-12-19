З Костянтинівської громади евакуювали ще двох людей. Фото: Сергій Горбунов

У п'ятницю, 19 грудня, з Костянтинівської громади Донецької області міська адміністрація організувала евакуацію ще двох мешканців. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Їх безпечно доставили до шелтеру першої допомоги у місті Краматорськ, де вони отримають необхідну підтримку та притулок», — зазначив він.





Горбунов закликав жителів громади погоджуватися на евакуацію, адже це єдиний дієвий спосіб зберегти своє життя та здоров'я.



«Пам'ятайте, що, залишаючись у зоні бойових дій, ви ризикуєте не лише собою, а й життям тих мужніх людей, які щодня приходять вам на допомогу під обстрілами», — додав він.



Раніше ми писали, що рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» вивезли мешканку прифронтової Дружківки до безпечнішого району, надавши їй необхідну допомогу та забезпечивши організовану евакуацію.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»