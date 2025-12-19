Окупанти розбомбили та пограбували турецьке підприємство у Маріуполі. Фото: Укрінформ

Турецький бізнесмен Ісмаїл Хаджіоглу планував запустити влітку 2022 року у Маріуполі підприємство з виробництва ліфтів. Проте російські війська пограбували завод, а власника подали у розшук за проукраїнську позицію. Про це повідомляє «Укрінформ».



«В організованій промисловій зоні, створеній в Маріуполі, ми планували виробляти ліфти та запасні частини до ліфтів та продавати їх в Україну та європейські країни. Ми отримали земельну ділянку, побудували там підприємство: офіс, склади та виробничі потужності. Виробництво повинно було стартувати у червні 2022 року», — розповів власник знищеного підприємства та голова Асоціації євразійських економічних відносин EkoAvrasya Ісмаїл Хаджіоглу.





За його словами, склади його підприємства, а також офісні приміщення розграбували російські окупанти.



«У нас немає доступу до нашого майна та товарів у Маріуполі, а я перебуваю в розшуку в Росії через мою проукраїнську позицію. Ми звернулися до прокуратури Дніпра з проханням про компенсацію за ліфти та запасні частини на складі, але дуже мало вірю, що наші збитки будуть компенсовані», — додав бізнесмен.





Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»