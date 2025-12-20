За добу по Запорізькій області — 713 ударів: поранено 10 осіб

Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок масованих ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранено 10 людей. Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Протягом доби російські війська завдали 713 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, зафіксовано 19 авіаційних ударів по Запоріжжю, Гуляйполю, Оріхову, Преображенці, Воздвиженці та Новоданилівці.



Ще 418 атак було здійснено із застосуванням безпілотників різних типів, переважно FPV. Під ударами опинилися Запоріжжя, Кушугум, Мар'янівка, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Варварівка, Солодке, Щербаки, Білогір'я та Добропілля.



Крім того, окупанти шість разів обстріляли території Гуляйполя та Добропілля із реактивних систем залпового вогню. Ще 270 артилерійських ударів припали по ряду населених пунктів, включаючи Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Щербаки, Білогір'я, Добропілля та Солодке.



Усього за добу надійшло 177 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. В обласній адміністрації попереджають, що загроза ударних безпілотників зберігається по всій території регіону. У Запоріжжі та області оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, у Запорізькій області Легіон «Свобода Росії» підірвав важливу залізничну артерію окупантів.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»