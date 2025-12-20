Атака українських дронів у Каспійському морі: куди вдарили Сили оборони

Сили оборони України завдали ударів по військовому кораблю РФ та буровій платформі на нафтогазовому родовищі в Каспійському морі. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.



«З метою зниження військово-економічного потенціалу противника в ніч проти 19 грудня Сили оборони України успішно вразили військовий корабель РФ проекту 22460 "Мисливець"», — йдеться у повідомленні.



За даними Генштабу, корабель патрулював у Каспійському морі поблизу нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів вразили судно; ступінь пошкоджень та бортовий номер уточнюються.



Також було уражено бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі. Об'єкт належить компанії «Лукойл» і забезпечує видобуток нафти та газу, задіяний, як зазначається, у забезпеченні збройних сил РФ. Масштаб збитків та подальша здатність платформи функціонувати уточнюються.



Крім того, в рамках зниження наступальних можливостей противника раніше було вражено радіолокаційну систему РСП-6М2 в районі Красносільського на тимчасово окупованій території українського Криму. Ця система призначена для регулювання руху повітряних суден, у тому числі для точного заходу на посадку за умов поганої видимості.

Як повідомлялося, вночі 18 грудня під атаку потрапив танкер «Валерій Горчаков» у порту міста Ростов-на-Дону РФ.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй