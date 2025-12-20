Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Дрони СБУ уразили два російські літаки Су-27 в окупованому Криму
20 грудня 2025, 11:54

Дрони СБУ уразили два російські літаки Су-27 в окупованому Криму

Два російські літаки Су-27 уражено внаслідок атаки дронів СБУ в окупованому Криму. Фото: СБУ Два російські літаки Су-27 уражено внаслідок атаки дронів СБУ в окупованому Криму. Фото: СБУ

Дальнобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у повідомленні СБУ у Telegram.

Зазначається, що один із літаків знаходився на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту.

«Він знищений», — заявили в СБУ.

Орієнтовна вартість обох літаків – близько 70 млн доларів США.

Додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі.

Це вже друга успішна атака СБУ на аеродром Бельбек за останні дні. 18 грудня безпілотники Служби уразили на цьому аеропорту російської техніки на сотні мільйонів доларів: дві РЛС «Небо-СВУ», РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 «Тріумф», ЗРК «Панцир-С2» та літак МіГ-31 з повним боєкомплектом.

