Російські окупанти відкрили продаж квитків у Маріупольському драмтеатрі, який самі раніше знищили авіабомбами

Так званий «відновлений драмтеатр» в окупованому Маріуполі відкрив продаж квитків на вистави

Як пише телеграм-канал Маріупольської міськради, російські окупанти повідомляють, що так званий «відновлений драмтеатр» у Маріуполі відкрив продаж квитків на спектаклі.

Зазначається, що перші вистави планують показати наприкінці грудня. Маріупольців запрошують на «феєричну комедію „Шикарне весілля“», а дітей на спектакль «Червона квіточка». Також в афіші значаться «Царівна-жаба», «Бременські музиканти» та «Коханий імператриці».

Крім того, загарбники вже встановили всередині так званого відновленого драмтеатру святкову ялинку, планують дитячі святкові заходи.

У міськраді нагадують, що ці святкування відбуватимуться на місці трагедії, коли росіяни 16 березня 2022 скинули авіабомби на театр: «Тут від масованих російських атак ховалися переважно сім'ї з дітьми. Люди написали перед будинком великими літерами слово: „ДІТИ“».

Раніше повідомлялося, що російські окупанти розбомбили та пограбували турецьке підприємство у Маріуполі.