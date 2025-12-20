За даними розвідки США, Путін має намір захопити всю Україну — Reuters

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: ТАСС

Володимир Путін, як і раніше, прагне захоплення всієї України, а також європейських територій, які раніше входили до складу СРСР — Латвія, Литва, Естонія, незважаючи на переговори про можливе припинення війни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на шість джерел, знайомих із розвідувальними доповідями. За даними агентства, ці оцінки суперечать публічним заявам Дональда Трампа та його переговорників, які стверджують, що Путін зацікавлений у завершенні війни, а також словам самого Путіна про те, що Росія не становить загрози для Європи. Останні доповіді датовані кінцем вересня, вказує агентство.

«Розвіддані завжди вказували на те, що Путін хоче більшого. Європейці у цьому переконані. Поляки абсолютно у цьому переконані. Країни Балтії вважають, що вони перші [зазнають нападу]», — заявив Reuters член комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Майк Куіглі.

Оцінки США загалом збігаються із висновками британських та інших європейських спецслужб, наголошує агентство. При цьому представник Білого дому заявив Reuters про прогрес у переговорах щодо припинення війни, але відмовився коментувати розвідувальні звіти.

Нагадаємо, 19 грудня під час прямої лінії Путін знову підтвердив свою вимогу вивести українські війська з чотирьох областей України — Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської, — заявивши про просування російських військ на всіх ділянках фронту та готовність обговорювати мир лише на умовах Москви.