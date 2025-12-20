Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
За даними розвідки США, Путін має намір захопити всю Україну — Reuters
20 грудня 2025, 13:20

За даними розвідки США, Путін має намір захопити всю Україну — Reuters

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: ТАСС Глава Кремля Володимир Путін. Фото: ТАСС

Володимир Путін, як і раніше, прагне захоплення всієї України, а також європейських територій, які раніше входили до складу СРСР — Латвія, Литва, Естонія, незважаючи на переговори про можливе припинення війни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на шість джерел, знайомих із розвідувальними доповідями. За даними агентства, ці оцінки суперечать публічним заявам Дональда Трампа та його переговорників, які стверджують, що Путін зацікавлений у завершенні війни, а також словам самого Путіна про те, що Росія не становить загрози для Європи. Останні доповіді датовані кінцем вересня, вказує агентство.

«Розвіддані завжди вказували на те, що Путін хоче більшого. Європейці у цьому переконані. Поляки абсолютно у цьому переконані. Країни Балтії вважають, що вони перші [зазнають нападу]», — заявив Reuters член комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Майк Куіглі.

Оцінки США загалом збігаються із висновками британських та інших європейських спецслужб, наголошує агентство. При цьому представник Білого дому заявив Reuters про прогрес у переговорах щодо припинення війни, але відмовився коментувати розвідувальні звіти.

Нагадаємо, 19 грудня під час прямої лінії Путін знову підтвердив свою вимогу вивести українські війська з чотирьох областей України — Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської, — заявивши про просування російських військ на всіх ділянках фронту та готовність обговорювати мир лише на умовах Москви.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Війна Володимир Путін Україна розвідка США
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:45
Російські окупанти відкрили продаж квитків у Маріупольському драмтеатрі, який самі раніше знищили авіабомбами
11:54
Дрони СБУ уразили два російські літаки Су-27 в окупованому Криму
22:36
Окупанти розбомбили та пограбували турецьке підприємство у Маріуполі
15:54
Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі
12:59
Окупанти скоротили на 84% кількість працівників Маріупольського металургійного комбінату: у ЗМІ розповіли, що відомо
18:17
Блокування зв'язку в окупації. Відомо, як українці можуть додзвонитися рідним до України
15:05
ЗСУ уразили склад безпілотників та зосередження живої сили російської армії в окупованих Макіївці та Донецьку
13:13
СБУ завдала удару по техніці РФ у Бельбеку на сотні мільйонів доларів
13:02
В Алчевську масово поширюється стрептодермія серед школярів
09:59
Окупанти «дарують» будинки українців сім’ям російських ядерників
21:20
В окупованому Донецьку повідомили про атаки БПЛА та вибухи
18:09
Донецьк збираються розширювати за рахунок зруйнованої Мар'їнки
17:02
В окупованому Луганську оголосили про ліквідацію десятків будинків
16:50
Загарбники використовують залізницю на окупованій Донеччині для транзиту зброї
14:00
Путін «узаконив» вилучення житла українців на окупованих територіях до 2030 року
13:03
У Мелітополі доступ до пенсій обмежили онлайн-записом
12:00
Шахти, заводи та логістика: Росія будує військову економіку на захоплених територіях
20:55
Дрони атакували окупований Донецьк: над містом підіймався чорний дим
14:55
У Криму «націоналізували» майно Олександра Усика: його звинуватили у підтримці ЗСУ
14:04
У Пологах загинула жінка: окупанти заявляють про обстріли
усі новини
08:20
Гуляйполе та Пологівський район – епіцентр атак: понад 300 ударів дронами за добу
17:50
Енергооб'єкти у чотирьох областях України потрапили під російський обстріл
16:55
Американці запропонували прямий формат переговорів за участю України, США та Росії — Зеленський
15:58
Поліція назвала фейком відео дрона з російським прапором над Києвом
14:11
На карті Deep State Мирноград Покровського району перейшов у сіру зону: що це означає
13:20
За даними розвідки США, Путін має намір захопити всю Україну — Reuters
12:45
Російські окупанти відкрили продаж квитків у Маріупольському драмтеатрі, який самі раніше знищили авіабомбами
11:54
Дрони СБУ уразили два російські літаки Су-27 в окупованому Криму
11:18
Через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще двоє дістали поранення — Нацполіція
10:25
Атака українських дронів у Каспійському морі: куди вдарили Сили оборони
10:05
У Слов'янську через атаку російського дрону загинув чоловік
09:24
Росіяни вдарили ракетами по Одеському району: 8 людей загинуло, 27 поранено
08:01
За добу по Запорізькій області — 713 ударів: поранено 10 осіб
22:36
Окупанти розбомбили та пограбували турецьке підприємство у Маріуполі
22:07
У РФ помер командир 88-ї бригади «Еспаньйола» Станіслав «Іспанець» Орлов: він наказував вбивати українських полонених
21:32
Росіяни вдарили по Лиману, є поранені
21:18
За тиждень волонтери евакуювали з Дружківки та Олексієво-Дружківки понад 50 осіб
20:57
З Костянтинівської громади евакуювали ще двох людей
20:07
Через аварію Дружківка залишилася без світла
19:47
Краматорськ частково без світла
усі новини
ВІДЕО
Сили оборони зірвали штурм РФ біля Покровська. Фото: скриншот ЗСУ знищили скупчення бронетехніки окупантів біля Покровська
19 грудня, 19:34
Розвідка показала відео спецоперації у Запорізькій області. Фото: ГУР У Запорізькій області Легіон «Свобода Росії» підірвав важливу залізничну артерію окупантів
19 грудня, 17:49
Танк Т-90М після скиду термобаричної гранати. Дрон ЗСУ знищив Т-90М на Покровському напрямку
19 грудня, 16:36
Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі
19 грудня, 15:54
Путін Путін вважає напад на Європу нісенітницею, але рекордно витрачає на армію
19 грудня, 14:24
У мережі з’явилося відео удару дронів по танкеру «тіньового флоту» РФ У мережі з’явилося відео удару дронів по танкеру «тіньового флоту» РФ
19 грудня, 13:43
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір