Поліція назвала фейком відео дрона з російським прапором над Києвом

Відео дрону з російським триколором у небі над Києвом столична поліція назвала фейком

Сьогодні в мережі з'явилося відео з дроном із російським триколором нібито у небі над Києвом. Столична поліція заявила, що це фейк.

«Відео з дроном, що літає з російським прапором у небі над Києвом — фейк», — повідомили в поліції Києва.

Зазначається, що правоохоронці перевірили інформацію, яка сьогодні набула поширення в соцмережах: «вона свого підтвердження не знайшла».

«Закликаємо представників медіа та адміністраторів телеграм-каналів перевіряти достовірність інформації, перш ніж публікувати її для широкої публіки», — наголосили в поліції.

Раніше відео з російським триколором у Києві опублікували Новини.LIVE та Clash Report. На відео можна було лише побачити, як дрон летить у небі, а до нього прив'язаний прапор РФ.