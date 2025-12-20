Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Американці запропонували прямий формат переговорів за участю України, США та Росії — Зеленський
20 грудня 2025, 16:55

Американці запропонували прямий формат переговорів за участю України, США та Росії — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський.

Сполучені Штати запропонували формат зустрічі за участю України, Росії, США та представників Європи у рамках можливих мирних переговорів.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спільного із прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру спілкування з представниками медіа у Києві.

«Справді, США сказали, що у них буде окрема зустріч із представниками Росії. І вони запропонували такий формат — Україна, Америка, Росія та, мабуть, представники Європи», — наголосив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що проведення такої зустрічі можливе лише після аналізу результатів уже здійснених переговорів між Україною та США.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін, як і раніше, прагне захоплення всієї України, а також європейських територій, які раніше входили до складу СРСР — Латвія, Литва, Естонія, незважаючи на переговори про можливе припинення війни. Про це повідомляє Reuters з посиланням на шість джерел, знайомих із розвідувальними доповідями.

