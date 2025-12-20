Енергооб'єкти у чотирьох областях України потрапили під російський обстріл

У ніч проти суботи російські агресори уразили енергетичні об'єкти у чотирьох областях України. Про це повідомило Міненерго 20 грудня.

Зазначається, що під удари потрапили об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії.

«Внаслідок атак РФ на ранок знеструмлено споживачів у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях. Також ворог знову цілився у працівників однієї із теплоелектростанцій прикордоння. На щастя, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Зараз енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання всіх абонентів.

У відомстві нагадали, що сьогодні у регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень, а також обмежується потужність для промислових споживачів та бізнесу.