Командир останнього авіапрориву до «Азовсталі» загинув під час перехоплення «шахедів»
23 грудня 2025, 07:40

Герой України Олександр Шемет. Фото: «Суспільне. Чернігів» Герой України Олександр Шемет. Фото: «Суспільне. Чернігів»

На борту українського бойового вертольота Мі-24, екіпаж якого загинув 17 грудня під час виконання бойового завдання, був пілот, який зробив останній авіаційний прорив до «Азовсталі», Олександр Шемет.

Про загибель військового «Суспільному. Чернігів» повідомив його брат Юрій Шемет. За його словами, увечері 17 грудня екіпаж отримав наказ вилетіти на перехоплення ворожих «шахедів». Гелікоптер піднявся в повітря і підтримував зв'язок з пунктом управління, проте пізніше борт перестав фіксуватися на радарах.

«Це означає, що гелікоптер уже впав. На місці падіння виявлено чотири тіла», — розповів він. За попередніми даними, аварія сталася на території Черкаської області. Остаточні висновки про причини загибелі екіпажу поки що не оприлюднені. Розслідування свідчить про зіткнення вертольота з ворожим дроном типу Shahed.

«Цей „шахед“ не відображався на пункті управління — ймовірно, він летів дуже низько. Слідчі кажуть, що з подібним раніше не стикалися. Гелікоптер отримав настільки серйозні пошкодження, що його фактично розірвало на частини. Тіла сильно обгоріли. Який саме дрон потрапив у борт, наразі невідомо», — повідомив брат загиблого «Суспільному. Чернігів».

Звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» Олександр Шемет отримав за виконання унікального бойового завдання — останнього авіаційного прориву до «Азовсталі» в обложеному Маріуполі 5 квітня 2022 року.

«Він летів до окупованого міста, доставляв боєприпаси та медикаменти, а назад вивозив поранених. По дорозі назад екіпаж потрапив під потужний обстріл, але Олександр зумів зберегти машину, людей і успішно повернутися», — розповів брат Героя.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24. Про це повідомили у пресслужбі 12-ї окремої бригади армійської авіації.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

